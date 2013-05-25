مباشر – بروسيا دورتموند 0-0 بايرن ميونيخ .. افتتاح مبهر

متابعة حية ومباشرة لأحداث وأجواء نهائي الأحلام في مواجهة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

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حضر السير أليكس فيرجسون لمشاهدة لمباراة من أرض الملعب، كما يحلل الإمبراطور حازم إمام لقناة الجزيرة من الملعب.

كان يورجن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند أول من هبط إلى ملعب ويمبلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونزل كلوب إلى أرض الملعب ومعه طاقمه الفني.

قبل أن يلحق به لاعبو دورتموند الذين حيوا الأعداد القليلة من الجماهير المتواجدة حاليا في مدرجات الملعب.