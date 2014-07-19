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وائل جمعة يكشف تفاصيل لقاءه مع جاريدو

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وائل جمعة يكشف تفاصيل لقاءه مع جاريدو وائل جمعة يكشف تفاصيل لقاءه مع جاريدو

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي تفاصيل اجتماعه مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للنادي الأحمر.

وانضم جمعة المعتزل حديثا إلى الجهاز الفني للأهلي عقب عودته من البرازيل ليقوم بمهام مدير الكرة.

وقال جمعة لـFilGoal.com "منذ أن طلب الأهلي مني أن أتولى المنصب لم أتردد ثانية واحدة، فنداء الأهلي أمر بالنسبة لي وهو تكليف وليس تشريف".

وكشف جمعة تفاصيل لقاءه مع المدير الإسباني قائلا "لقد كان لقاء مثمر للغاية فوجئت بالرجل متفتح ومتعقل للظروف ومدرك لطبيعة العمل في نادي كبير بحجم الأهلي".

وتابع "لقد طلب مني مباشرة مساعدته في تقريبه للاعبين، وتعريفهم لهم لكي اساعده في بعض الاختيارات الفنية في الفترة الأولى".

وأضاف جمعة أن صلاحياته الأساسية ستكون إدارة الفريق بالكامل وبحث أمور التجديد والاستغناء والقيد في القوائم ومساعدة الجهاز الفني في الجوانب الإدارية.

وأكد قائد الأهلي السابق "نعمل حاليا على دراسة قائمتي الفريق المحلية والإفريقية، وسنحدد المعايير المطلوبة قبل إصدار القوائم النهائية".

وأكمل "المعايير ستكون بمدى حاجة الفريق للمراكز أولا ثم الأسماء، حتى لا يعاني الفريق من نقص في إحدى المراكز طوال الموسم خاصة أنه ينافس على العديد من البطولات".

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