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عواد: لن انتقل للزمالك لو دفع الإسماعيلي مستحقاتي

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عواد: لن انتقل للزمالك لو دفع الإسماعيلي مستحقاتي عواد: لن انتقل للزمالك لو دفع الإسماعيلي مستحقاتي

أكد محمد عواد حارس الإسماعيلى إنه لم يوقع على عقود مع الزمالك وإنه منتظر أن يحصل على مستحقاته ويتم تقديره ماليا.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد اكد أن عواد وقع للنادي الأبيض تمهيدا للانضمام لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتؤكد الأنباء أن حارس الدراويش وقع على عقود انتقاله لنادى الزمالك وحصل على مقدم تعاقد يصل إلى 750 ألف جنيه وثلاث شيكات بمبالغ أخرى مؤجله.

ولكن عواد اجتمع مع رئيس الإسماعيلي وعدد من روابط المشجعين وأكد انه لم يوقع على شئ وسيفضل البقاء مع الدراويش في حال حصل على مستحقاته المتأخرة.

وكان رئيس الإسماعيلى قد صرح إنه غير موافق على رحيل عواد بأى شكل مهما كانت الظروف التى سيتم وضعها أمامه.

وأضاف رئيس الإسماعيلي إنه لو أضطر لقبول الأمر الواقع فلن يتنازل عن 5 ملايين جنيه للإستغناء عن الحارس بالإضافه إلى الحصول على لاعبين من الزمالك ليضمهم لصفوفه .

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