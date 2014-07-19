وصول 22 شخصا من قطاع غزة

أعلن مصدر مسئول في ميناء رفح البري وصول 22 شخصا اليوم إلى البلاد من قطاع غزة من العالقين والحالات الإنسانية وحاملي الجوازات الأجنبية والعرب والأجانب، فيما لم يدخل أحد إلى قطاع غزة، ولم يتم إدخال مساعدات إلى القطاع نظرا للحرب الدائرة هناك.

وأضاف المصدر أنه من المقرر افتتاح ميناء رفح البري غدا لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين والحالات الإنسانية وحاملي الجوازات الأجنبية من الجانبين.

يذكر أن السلطات المصرية وافقت على استمرار فتح ميناء رفح البري اليوم، وذلك لعبور الجرحى والعالقين والحالات الإنسانية وحاملي الجوازات العربية والأجنبية، علاوة على إدخال المساعدات.

يشار إلى أنه سبق فتح ميناء رفح البري منذ يوم الخميس الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية والعالقين من حاملي جوازات السفر العربية والأجنبية والحالات الإنسانية، لإدخال العالقين والحالات الإنسانية والمتضامنين العرب والأجانب، علاوة على المساعدات الإنسانية.

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