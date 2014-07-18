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«القسام» تهدد إسرائيل: أنتجنا ربع مليون قنبلة يدوية

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«القسام» تهدد إسرائيل: أنتجنا ربع مليون قنبلة يدوية «القسام» تهدد إسرائيل: أنتجنا ربع مليون قنبلة يدوية

هددت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مساء الجمعة، إسرائيل بأنها أنتجت «ربع مليون قنبلة يدوية»، متوعدة بأن «الفلسطينيين سيحتفلون هذا الشهر بعيد فطر وعيد نصر».

وقال المتحدث باسم «القسام»، أبوعبيدة، في خطاب تليفزيوني مسجل له إن «الصناعات العسكرية للكتائب أعدت ربع مليون قنبلة يدوية ستكون بين أيدي فتيان شعبنا ليرجموا بها جنود الاحتلال بدل الحجارة».
> وتوعد «أبوعبيدة» بأنه «سيبوء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وووزير دفاعه، موشي يعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل وسيجر جيشهم ذيول الانكسار».

وأضاف: «سيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجاً أو متردداً ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير».

وأكد «أبوعبيدة» أن «القسام» أعدت نفسها لـ«معركة طويلة مع المحتل رأى العدو بعض فصولها وخفيت عنه فصول أخرى»، وقال: «إننا الأطول نفساً، والأكثر إصراراً على تحقيق أهدافنا».

 

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