بطريرك الكلدان بالعراق : المسيحيون يغادرون الموصل قبيل انتهاء مهلة (داعش)

أعلن بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس وفائيل الأول ساكو أن السكان المسيحيين في مدينة الموصل العراقية يغادرونها عشية انتهاء مهلة حددها لهم تنظيم (داعش) لترك المدينة ، ولم يبق أحد منهم في الموصل.

واستنكر ساكو ـ في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الجمعة ـ تكفير الآخر وقتله وسلب الأموال ، متسائلا ” كيف نرى ذلك في القرن الحادي والعشرين ” ، ودعا العالم بأسره إلى النهوض من أجل إخماد ما أسماه البركان في الشرق الأوسط ، الذي يحترق ويتمزق.

وأشار إلى أن هذا موقف أخلاقي مطلوب من كل من هو مؤمن أو غير مؤمن بغض النظر عن إيمانه ودينه.

من جهة ثانية ، قال نشطاء مدنيون إن مسلحي تنظيم (داعش) هددوا الكلدان والسريان من أهالي الموصل ، بالقتل ما لم يدفعوا الجزية أو يعتنقوا الإسلام ، وإلا فعليهم أن يتركوا المدينة.

> أ ش أ