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المحكمة الإدارية في باريس تؤيد قرار حظر تنظيم تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني غدا السبت

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المحكمة الإدارية في باريس تؤيد قرار حظر تنظيم تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني غدا السبت المحكمة الإدارية في باريس تؤيد قرار حظر تنظيم تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني غدا السبت

أيدت المحكمة الإدارية في باريس حظر تنظيم تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني والمقررة غدا السبت.

وذكر راديو (فرنس الدولي) اليوم الجمعة أن هذا القرار يأتي عقب وقوع مصادمات يوم الأحد الماضي أمام معبدين يهوديين في العاصمة الفرنسية (باريس) ، وقال أن هذه الإشتباكات جاءت نتيجة محاولة مجموعات صهيونية الإعتداء على تظاهرة مؤيدة للشعب الفلسطيني شارك فيها نحو 30 ألف شخص بحسب المنظمين ، في حين قالت الشرطة أن عدد المشاركين لم يتجاوز 7 آلاف مشارك.

يذكر أن مجموعة (جيل فلسطين في باريس) دعت إلى تظاهرة حاشدة نصرة للشعب الفلسطيني غدا السبت.

وكانت (جيل فلسطين) قد قررت تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية باريس لطلب إلغاء أمر منع هذه التظاهرة.
> أ ش أ

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