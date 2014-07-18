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«لوس أنجلوس تايمز»: ثوار سوريا المنهكون يتركون القتال

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سلطت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، الضوء على تخلي مئات إن لم يكن الآلاف من ثوار سوريا المنهكين والمصابين بالإحباط عن القتال ليعودوا إلى الحياة المدنية.

وذكرت الصحيفة أن «هؤلاء الثوار السوريين تركوا المعارضة المسلحة من أجل إحياء ولو جزء بسيط من طريقة العيش التي كانوا عليها على الرغم من تواصل تداعي بلادهم».

وأوضحت الصحيفة أنه «عقب مرور 3 أعوام على بدء الانتفاضة السورية التي ميزها الأمل في أن تنجح سريعًا كما حدث في تونس ومصر، فإن التفاؤل حل محله شعور بالفشل والاستياء من أن النزاع لم يجلب سوى الدمار والخسارة».

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