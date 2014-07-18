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«النقد الدولي»: أوكرانيا استوفت شروط الحصول على الدفعة الثانية من القروض

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أكد صندوق النقد الدولي، الجمعة، أن أوكرانيا استوفت جميع الشروط المطلوبة للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار من قرض مشروط بقيمة 17 مليار دولار ممنوح من قبل الصندوق.

وقال رئيس بعثة الصندوق إلى كييف، نيكولاي جورجييف: «مهمة بعثتنا هي الوصول إلى تفاهم مع ممثلي أوكرانيا فيما يخص السياسات التي يجب اتخاذها بغية إنجاح برنامج الإصلاحات».

وكان الصندوق وافق على منح أوكرانيا مساعدات مالية تصل إلى 17 مليار دولار، مشروطة بحزمة إصلاحات يتعين على الأوكرانية تنفيذها، وتهدف إلى مساعدة كييف على تخطي الصعوبات السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستقرار في ميزانيتها.

وكانت أوكرانيا تسلمت الشريحة الأولى من القروض بقيمة 3.2 مليار دولار في مايو الماضي.

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