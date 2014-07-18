«CNN» تُبعد مراسلتها عن غزة بسبب «تغريدة»

قررت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إبعاد مراسلتها الألمانية «ديانا ماجناي» عن مواصلة تغطية المواجهات الدائرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وإرسالها للعمل في روسيا.

وجاء قرار «سي إن إن» بعد كتابة المراسلة تغريدة في حسابها على «تويتر» وصفت فيها إسرائيليون هللوا لإطلاق صواريخ على قطاع غزة بـ«حثالة».

وقالت متحدثة باسم «سي إن إن» لصحيفة «هافنجتون بوست»: «نأسف للغة التي استخدمتها، لكنها كانت تقصد بصورة مباشرة أولئك الذين كانوا يهددون باستهداف الطاقم»، مُشيرة إلى أنه تم نقل «ماجناي» إلى العمل في روسيا.

وكانت المراسلة التي تغطي الأحداث على ربوة تطل على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة، وأشارت إلى أن المستوطنين هددوا بتحطيم سيارة الطاقم.

ويأتي قرار نقل «ماجناي» بعد يوم من استبعاد مراسل شبكة «ن. بى. سى»، الإخبارية الأمريكية، في قطاع غزة، المصري أيمن محيي الدين، والذي استبدلته الشبكة وطلبت منه مغادرة القطاع، على وجه السرعة، والتوجه إلى واشنطن، وذلك في أعقاب تغطيته عملية قتل 4 أطفال فلسطينيين على شاطئ غزة أثناء لعبهم كرة القدم.