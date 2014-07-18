«داعش» يحذر المسيحيين: اعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو القتل

وجه عناصر تنظيم «داعش» في بيان وزع في مدينة الموصل التي يسيطرون عليها إنذارا للمسيحيين في شمال العراق بأن «يعتنقوا الإسلام أو يدفعوا الجزية وإلا سيواجهون القتل».

وقال بيان التنظيم الذي قاد هجوما خاطفا للسيطرة على أجزاء من شمال العراق إن هذا القرار سيسري اعتبارا من غد السبت.

وأضاف: «على المسيحيين الذين يريدون البقاء في دولة (الخلافة) أن يلتزموا بشروط عقد (الذمة)، وهي ممارسة قديمة، حيث كان غير المسلمين يخضعون للحماية في أراضي المسلمين مقابل الجزية».

وقال البيان إن «التنظيم يعرض على المسيحيين 3 خيارات إما اعتناق الإسلام أو عقد الذمة وسداد الجزية وإذا رفضوا فلن يتبقى لهم سوى حد السيف».

وأوضح أحد سكان الموصل أن البيان صدر باسم تنظيم «داعش» بمحافظة نينوى بشمال العراق ووزع، الخميس، وتمت تلاوته في المساجد.

وحدد زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، الذي تطلق عليه الجماعة الآن اسم «الخليفة إبراهيم» موعدا نهائيا يحل، السبت، للمسيحيين الذين لا يريدون البقاء والعيش في ظل هذه الشروط ليغادروا «حدود الخلافة الإسلامية»، وأضاف أنه بعد هذا الموعد لن «يتبقى بينه وبينهم سوى السيف».