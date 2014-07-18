وزير الثقافة: “سجن النسا” أفضل مسلسل.. و”سرايا عابدين” سخيف

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، إن مسلسل “سجن النسا” من أفضل مسلسلات رمضان هذا العام، واصفاً مسلسل “سرايا عابدين” بـ”السخيف لأخطاءه التاريخية المتكررة”.

وأضاف عصفور في مداخلة هاتفية لبرنامج “اسمع مصر” على موجات إذاعة “نغم إف إم”، الخميس: “أنا بقول رأيي كمواطن مصري، لست وزيراً للثقافة”.

وعن إعلانات التبرع والدعم، قال عصفور: “الإعلانات بها كمية تناقضات، يظهر بها الأشخاص أثرياء إلى درجة الجشع، وآخرين إلى درجة العدم”، مطالبا بدراسة الإعلان جيداً قبل خروجه للإعلام.

وعن دراما رمضان، قال وزير الثقافة : “مسلسل سجن النسا، عظيم، وأحسن مسلسل في رمضان حالياً، وألفاظه حكاية، وروايته جيدة جداً، أما سرايا عابدين، شعوري ناحيته سلبي، بما فيه من أخطاء تاريخية سخيفة وأخطاء أخرى متعلقة بالدراما،فضلاً عن أنه تقليد لمسلسل حريم السلطان التركى”.