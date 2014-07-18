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أدريانو يزور زملائه في تدريبات برشلونة

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أدريانو يزور زملائه في تدريبات برشلونة أدريانو يزور زملائه في تدريبات برشلونة

برشلونة، (إفي): زار البرازيلي أدريانو كوريا ظهير برشلونة الذي سيغيب للإصابة بين شهر وشهر ونصف، الفريق خلال تدريباته يوم الجمعة قبل خوض أول مباراة في فترة الاعداد للموسم الجديد.

وشارك في التدريب اليوم 23 لاعبا، بينهم ثمانية من الفريق الأول (تير شتيجن، ماسيب، ومونتويا، وبارترا، وسيرجي روبرتو، وديولوفيو، وافيلاي وبوجانو15 من الشباب.

وكان خوان كامارا، المنضم من فريقب الشباب، الوجه الجديد بين الشباب، وحل مكان المدافع دياجني.

وبالإضافة إلى ادريانو الذي يعاني من سرعة في ضربات القلب، لم يتدرب أيضا رافينيا.

ولايزال لاعب الوسط يجري تدريبات خاصة للتعافي من كدمة اصيب بها في الأصبع الأكبر بالقدم اليسرى.

ومن المقرر أن يعلن المدرب لويس انريكي بعد مران الفترة المسائية والذي سيكون الاخير هذا الاسبوع قائمة الذين سيخوض بهم مباراة ريكرياتيفويو السبت المقبل في كأس "كولومبينو" الودي.

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