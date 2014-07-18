فالنسيا متمسك بـ20 مليون يورو مقابل التنازل عن ماثيو لبرشلونة

فالنسيا، (إفي): شدد نادي فالنسيا الإسباني على موقفه من رحيل المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو الى برشلونة، حيث أكد أنه لن يتنازل عنه الا اذا تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 20 مليون يورو.

وكان ماتيو قد أصدر بيانا الخميس يطالب فيه إدارة فالنسيا بالتفاوض مع برشلونة، معترفا برغبته في اللعب للفريق الكتالوني.

ويرفض فالنسيا التعليق رسميا على بيان ماتيو، لكنه متمسك بالحصول على مبلغ 20 مليون يورو مقابل إنهاء الارتباط بينهما.

وأكد ماتيو أن رئيس "الخفافيش" وعده حين جدد العقد بأنه سيقبل انتقاله الى فريق آخر اذا تلقى عرضا جيد.

وأنكر المدافع الفرنسي تمرده على فريقه الحالي، مبينا أنه لا يتدرب حاليا بسبب الإصابة.