تشيلسي يمنح فيليبي لويس القميص 5

لندن، (إفي): أكمل نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة صفقة انتقال الظهير الأيسر البرازيلي فيليبي لويس إلى صفوفه قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن النادي اللندني عبر موقعه الالكتروني عن إتمام الصفقة، حيث تم الاتفاق مع أتلتيكو رسميا الاربعاء الماضي.

وسيرتدي لويس (28 عاما) القميص رقم 5 مع الفريق الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولعب لويس دورا كبيرا في تتويج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن رغم تألقه لم يتم اختياره في قائمة البرازيل المشاركة في كأس العالم، مما أثار انتقادات لاذعة ضد المدرب السابق لويز فيليبي سكولاري.

وصرح اللاعب اثناء ارتدائه القميص الأزرق "الحلم أصبح حقيقة، إنني سعيد للغاية، ومتشوق للعب في إنجلترا ومع تشيلسي خلال المواسم المقبلة".

كان الظهير البرازيلي قد انضم لأتلتيكو قادما من ديبورتيفو لاكورونيا عام 2000 ، وفي موسمه الأول مع (الروخيبلانكوس) ظفر بلقب كأس السوبر الأوروبية.

واكتملت قائمة تتويج فيليبي لويس مع فريق العاصمة بلقب في الليجا وآخر في كأس الملك واثنين في كأس السوبر الأوروبية.

وسيزامل البرازيلي (28 عاما) في لندن مجددا مواطنه دييجو كوستا، الذي رحل هذا الصيف عن أتلتيكو إلى أسود غرب لندن.