ساكي: لو قررت شراء نجوم النهائي.. سأختار 2 فقط من دورتموند والباقي بايرن

ماذا لو أتيحت لك الفرصة لشراء النجوم التي تتمناها من بين فريقين بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.. من ستضم.

ويلعب دورتموند مع بايرن ميونيخ مساء السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي.

أريجو ساكي أحد أبرز مدربي كرة القدم في التاريخ، عقب عن هذا السؤال "غالبا سأختار ليفاندوفسكي ولاعب أخر فقط من دورتموند".

وتابع "باقي اللاعبين سأختارهم من بايرن ميونيخ.. هو الأثقل لو تحدثنا عن النجوم".

وأضاف "ما أود توضيحه بهذا المثال، أن دورتموند وصل إلى النهائي بفضل طريقة لعبه الجماعية".

وأردف "الجميع في دورتموند يضغط، يتحرك بشكل جيد للغاية.. النتيجة أن الفريق وصل للنهائي وحظوظه ليست قليلة أبدا أمام بايرن ميونيخ".

وأتم "ليفاندوفسكي تحديدا من دورتموند لاعب رائع، ويمكنه صنع الفارق".