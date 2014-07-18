' المنافسة على حراسة المرمى ستعم على برشلونة بالفائدة '

برشلونة، (إفي): أكد حارس مرمى برشلونة، جوردي ماسيب، يوم الجمعة أن المنافسة على التشكيل الأساسي بينه والحارسين، الألماني تير شتيجن والتشيلي كلاوديو برافو، ستصب في صالح الفريق الإسباني.

وقال الحارس الكتالوني في أول مؤتمر صحفي له بعد تصعيده للفريق الأول إنه "لديه رغبة كبيرة" للمشاركة وإعطائه الفرصة لتمثيل البرسا خلال الموسم المقبل، وتعهد "بالتدرب بشكل قوي" للعب أساسيا.

وصرح ماسيب (25 عاما) "دائما ما عشت التنافس بين ثلاثة حراس. هذا أمر جيد ويتطلب بذل الكثير وهذا سيفيدنا نحن الثلاثة وسيعم بالفائدة على الفريق".

وأضاف "لدي رغبة كبيرة للحصول على فرصة اللعب مع الفريق لمساعدته، وخاصة في حصد جميع الألقاب".

وأعرب الحارس عن امتنانه لمدرب الفريق، لويس إنريكي، الذي صرح هذا الأسبوع بأن ماسيب هو الأقرب للعب أساسيا الموسم المقبل "كلماته تحفزني للغاية. قال ذلك لأنه يعرفني جيدا وبشكل أكبر من تير شتيجن وبرافو".

وأشار ماسيب للحارس الأساسي للبرسا حتى الموسم الماضي، فيكتور فالديز، الذي انتهى عقده مع الفريق الكتالوني، بقوله "هو أفضل حارس مرمى في تاريخ برشلونة"، بينما وصف تير شتيجن القادم من بروسيا مونشنجلادباخ بأنه "حارس جيد للغاية".

وأضاف متحدثا عن حارس بروسيا مونشنجلادباخ السابق "إنه فتى يرغب في تعلم الكتالونية والقشتالية، هو حارس رائع للغاية وهو شاب ولديه هامش كبير للتطور".

وكان برشلونة قد جدد عقد ماسيب في مايو الماضي بعد ضمه للفريق الأول، ليستمر حتى 2017 مع شرط جزائي يبلغ 35 مليون يورو.