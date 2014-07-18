مباراة اعتزال لام ستكون أمام الأرجنتين لتكرار نهائي المونديال

برلين، (إفي): أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يجهز لحفل تكريم يليق بالقائد فيليب لام الذي أعلن اعتزاله الدولي، حيث ستقام مباراة ودية امام الأرجنتين في الثالث من سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس الاتحاد الألماني فولفجانج نيرسباخ "ندين للام بحفل تكريم ضخم بعد ما قدمه من عطاء للمنتخب على مدار 10 سنوات".

وأضاف الرئيس "نشعر ببعض الحزن"، مشيرا الى أن مباراة الاعتزال امام الأرجنتين ستكون رقم 114 في مسيرة لام الدولية.

وستكون المباراة تكرارا لنهائي بطولة كأس العالم في البرازيل، التي انتهت قبل ايام، وفيها انتصر الألمان بهدف ماريو جوتزه في الوقت الإضافي، ليرفع لام الكأس الرابعة في تاريخ المانشافت على ملعب ماراكانا.

وقرر فيليب لام (30 عاما) اعتزال اللعب دوليا بعد خمسة أيام من تتويج الماكينات بكأس العالم، وسبق له المشاركة في مونديالي 2006 بألمانيا و2010 بجنوب أفريقيا، وحصل في كلاهما على المركز الثالث.

ويحمل لام أيضا شارة القيادة لفريق بايرن ميونخ الذي توج معه عدة مرات بالبوندزليجا وكأس ألمانيا، فضلا عن دوري أبطال أوروبا مرة ومونديال الأندية مرة أيضا.

وقال لام في تصريحات نشرها الاتحاد الألماني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني "أنا سعيد وممتن لأن نهاية مسيرتي الدولية تتزامن مع النصر في المونديال".

وأضاف أنه أبلغ قراره للمدير الفني للماكينات يواكيم لوف الاثنين الماضي، فيما أبلغه يوم الجمعة لرئيس الاتحاد، فولفجانج نيرسباخ، مشيرا إلى أنه اتخذ الموسم الماضي قرار الاعتزال دوليا عقب مونديال البرازيل.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا عن شكرها للام على الجهود التي قدمها للمنتخب، مشيرة إلى أنه استطاع إنهاء مسيرته كبطل للعالم.