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“القومى للقبائل المصرية” يطالب الخارجية بالرد على “بذاءات” “أردوغان”

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“القومى للقبائل المصرية” يطالب الخارجية بالرد على “بذاءات” “أردوغان” “القومى للقبائل المصرية” يطالب الخارجية بالرد على “بذاءات” “أردوغان”

أدان المستشار محمد سليم الأمين العام للمجلس القومى للقبائل المصرية ،تطاول رئيس الوزراء التركى رجب أردوغان ضد والرئيس عبد الفتاح .

وطالب الأمين العام للمجلس القومى للقبائل المصرية ، فى بيان رسمى له اليوم ، وزارة الخارجية المصرية بالرد رسمياً على هذه “البذاءات “ووقف كافة أشكال التعاون مع تركيا.

وأوضح سليم ، ان أردوغان حول الأراضى التركية إلى مأوى للإرهابيين وجماعة الإخوان، وكان عليه أن يعمل مع مصر على حقن دماء أطفال فلسطين ، وذلك لما لديه من علاقات مميزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى نتانياهو بدلاً من توجيه السباب إلى مصر.

وتابع الأمين العام للقومى للقبائل المصرية ، أن أردوغان لازال تحت سكرة نجاح المصريين فى إزالة تنظيم الإخوان من الوجود .

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