غدًا.. الحكم على “محرز” المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة

تصدر غدًا السبت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار هيثم جاد المولى حكمها في قضية محاكمة ياسر محرز المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة بتهمة التظاهر.

كانت نيابة أكتوبر، قررت برئاسة عمرو مخلوف، بإحالة ياسر محرز المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة سابقاً، إلى محكمة الجنح، بتهمتي التظاهر والتحريض عليه بمدينة 6 أكتوبر.

وأنكر ياسر خلال التحقيقات، انتماءه لجماعة الإخوان، قائلاً: “أنا لست من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وكنت أتخذ من منصب المتحدث باسم الحزب كوظيفة أتكسب منها أكل عيشي حتى 30 يونيو، فأدركت أن الحزب لم يعد له شرعية أو قانونية، فتقدمت باستقالتي وعدت إلى عملي القديم بالشركة الخاصة، والتزمت منزلي دون المشاركة في أي فعاليات سياسية”.