أوقاف الأقصر تنهي استعداداتها للعشر الأواخر بتجهيز 15 مسجد للاعتكاف والتهجد

انهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر استعداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بتجهيز 15 مسجدا للاعتكاف وصلاة التهجد .

وقال محمد حسين محمدين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن عدد المساجد التي تم تخصيصها للاعتكاف وصلاة التهجد هي 15 مسجد من إجمالي 1247 مسجد موزعه علي مراكز المحافظة الست من بينها مساجد “سيدي ابو الحجاج وسط المدينة و السيد يوسف بالكرنك ، وصلاح الدين بالمنشية، و احمد النجم وسط المدينة، وابو عياد بمنطقه المحطه “.

وأشار محمدين الي أنه في حالة زيادة أعداد الراغبين في الاعتكاف، فسيتم فتح مساجد أخري أمام المعتكفون لافتا إلي أنه في حال خروج مرتادي المسجد عن الفكر الوسطي واستخدامه في الدعوة لافكار غير سوية سيتم غلقه.