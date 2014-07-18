مجموعة شباب الفيروز بالعريش تنظم حفل افطار جماعى للاسر الفقيرة والايتام

نظمت مجموعة شباب الفيروز بالعريش حفل افطار جماعي للاسر الفقيرة والايتام، وذلك تحت عنوان”رمضانا احلي..يلا نكمل لمتنا”، وذلك بمركز شباب العريش، تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وقال وليد فهمي، عضو المكتب التنفيذي بمجموعة شباب الفيروز بمركز شباب العريش، انه تم تنظم حفل افطار لعدد 125 اسرة من الارامل والايتام باجمالي 600 فرد.

أضاف انه تم توزيع مبالغ مالية وشنط رمضان وملابس علي الاسر المشاركة بحفل الافطار، بجانب اقامة حفل فني وثقافي ومسابقات ثقافية للمشاركين.

حضر حفل الافطار كلا من ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، واللواء جابر العربي، رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر بشمال سيناء، وعادل رستم، رئيس مجلس ادارة مركز شباب العريش، ومصطفي الحوص نائب رئيس مجلس الادارة، وبشير ابو عتله مدير المركز وناصر العزازي مشرف الانشطة وقيادات العمل الاهلي والشعبي بشمال سيناء.