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المتحدث العسكري: قوات البحرية تحركت فور تلقي بلاغ بغرق “لانش سفاجا” والطاقم بخير

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المتحدث العسكري: قوات البحرية تحركت فور تلقي بلاغ بغرق “لانش سفاجا” والطاقم بخير المتحدث العسكري: قوات البحرية تحركت فور تلقي بلاغ بغرق “لانش سفاجا” والطاقم بخير

المتحدث العسكرى

 

تمكنت عناصر تابعة لمركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة، من إنقاذ شخصين مصريين من الغرق جنوب سفاجا وذلك بعد تلقي مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة إشارة استغاثة من لانش سياحي بتعرضه للغرق جنوب سفاجا بمسافة 2 ميل -«بحسب تصريح للمتحدث العسكري اليوم»-.

وأضاف المتحدث العسكري العميد محمد سمير عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : «فور تلقي البلاغ قام المركز بإبلاغ القوات البحرية التي دفعت بقاطرة إلى مكان الاستغاثة وتم انتشال طاقم اللانش السياحي من عرض البحر وعمل الإسعافات اللازمة لهم».

وقد أعرب الفردان عن عميق امتنانهما للقوات المسلحة لاستجابتها السريعة لإنقاذهما وتقديم الرعاية الكاملة لهما.

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