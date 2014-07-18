البرلمان العربي يستنكر مجازر إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

استنكر رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بشدة الجرائم الصهيونية الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني وبالأخص تلك التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرها تلك التي أودت بحياة أربعة أطفال على شاطئ غزة وثلاثة أطفال آخرين أثناء لعبهم فوق سطح منزلهم.

واستهجن الجروان – في بيان صحفي أصدره البرلمان العربي من مقره بالقاهرة مساء اليوم الجمعة – الصمت الدولي المطبق على مثل هذه الجرائم المتوحشة ضد كل ما هو انساني أو أخلاقي، وتساءل الجروان مستغربًا، “أين هي منظمات حقوق الانسان الدولية وحقوق الطفل عن ما يحدث في غزة؟، هل عصبت أعينهم عن المجازر اليومية للكيان الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين والأطفال التي تحميهم كافة القوانين والتشريعات الدولية؟”.

ودعا الجروان مجددًا مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره والتدخل العاجل لوقف هذه المجازر وردع جرائم الكيان الصهيوني التي وصفها بالبشعة.

وجدد الجروان دعوته لجميع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والطفل في العالم لتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مبادئ منظماتهم والتوقف عن الكيل بمكيالين وادانة وردع سياسات الكيان الصهيوني دوليًا.

أ ش أ