أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كتائب القسام تقصف ريشون ليتسيون وحولون جنوب تل أبيب

Google+ Print
كتائب القسام تقصف ريشون ليتسيون وحولون جنوب تل أبيب كتائب القسام تقصف ريشون ليتسيون وحولون جنوب تل أبيب

كتائب عز الدين القسام

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مساء اليوم أنها قصفت ريشون ليتسيون وحولون جنوب تل أبيب بثلاثة صواريخ من طراز “إم75″ محلية الصنع، كما أعلنت كتائب القسام ـ في بيان عسكري قصف مستوطنة “كفار عزة” شرق غزة بقذيفتي هاون وموقع زيكيم العسكري بقذيفتين مماثلتين.

في سياق متصل، كذبت كتائب القسام رواية جيش الاحتلال الاسرائيلي حولب اكتشاف 8 أنفاق عقب بدء العملية البرية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت في بيان آخر، “ما يدعيه الاحتلال حول اكتشاف أنفاق والسيطرة عليها من خلال بعض الصور التي ينشرها هو كذب محض يهدف من خلاله الى ادعاء البطولة وترميم سمعة جيشه الهزيل”.

وأوضحت، “إن ما عثر عليه الاحتلال هي ممرات تحت أرضية تم حفرها داخل موقع تدريب حدودي تابع للقسام لأغراض تدريبية بحتة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الكشف عن 8 أنفاق هجومية بعد اجتياحه الليلة الماضية لقطاع غزة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا