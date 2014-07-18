كتائب القسام تقصف ريشون ليتسيون وحولون جنوب تل أبيب

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مساء اليوم أنها قصفت ريشون ليتسيون وحولون جنوب تل أبيب بثلاثة صواريخ من طراز “إم75″ محلية الصنع، كما أعلنت كتائب القسام ـ في بيان عسكري قصف مستوطنة “كفار عزة” شرق غزة بقذيفتي هاون وموقع زيكيم العسكري بقذيفتين مماثلتين.

في سياق متصل، كذبت كتائب القسام رواية جيش الاحتلال الاسرائيلي حولب اكتشاف 8 أنفاق عقب بدء العملية البرية العسكرية في قطاع غزة.

وقالت في بيان آخر، “ما يدعيه الاحتلال حول اكتشاف أنفاق والسيطرة عليها من خلال بعض الصور التي ينشرها هو كذب محض يهدف من خلاله الى ادعاء البطولة وترميم سمعة جيشه الهزيل”.

وأوضحت، “إن ما عثر عليه الاحتلال هي ممرات تحت أرضية تم حفرها داخل موقع تدريب حدودي تابع للقسام لأغراض تدريبية بحتة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الكشف عن 8 أنفاق هجومية بعد اجتياحه الليلة الماضية لقطاع غزة.

أ ش أ