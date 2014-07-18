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التلفزيون الإسرائيلي: استهداف دبابة إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بقذيفة RPG

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التلفزيون الإسرائيلي: استهداف دبابة إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بقذيفة RPG التلفزيون الإسرائيلي: استهداف دبابة إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بقذيفة RPG

18 يوليو 2014 | 9:18 مساءً

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ارشيفية

ارشيفية

قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن قذيقة RPG فلسطينية استهدفت دبابة إسرائيلية كان يستقلها عدد من جنود كتيبة 401 التابعة لسلاح المدرعات الإسرائيلي، أثناء محاولتها التوغل في قطاع غزة.

وذكرت القناة، أن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ تابعة للجيش الإسرائيلي تمكنت من إسقاط الصاروخ، وأنه لا إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

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