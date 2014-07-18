“كي مون” محبط من عدم استجابة اسرائيل و”حماس”.. ويجري اتصالات مع نتانياهو وعباس

قال فرحان حاج المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد اليوم إن:” الأمين العام بان كي مون اتصل اليوم برئيس وزراي اسرائيل بينيامين نتانياهو ،وكذلك بمحمود عباس لمحاول التوصل لحل لإنهاء الصراع العسكري الجاري في قطاع غزه اليوم”.

ولم يعطي المتحدث معلمومات محدده عن الدور الذي يقوم به مبعوث الأمين العام في المنطقة روبرت سري في ظل الإجتياح البري الإسرائيلي والذي أوضح أنه يقوم بدور الوساطه في الوقفه الانسانية التي لم يتم تطبيقها لساعات.

ورداً علي سؤال حول رد فعل بان كي مون علي عدم استجابة أي من الأطراف لندائاته المتكررة قال فرحان إن بان كي مون يشعر بالإحباط والحزن لعدم استجابة الطرفان له،ورغم ذلك سيظل يوجه بان كى مون يوجه رسالاته بأن مصلحة الطرفان في السلام وليس العكس ولإيجاد حل تفاوضي وليس عسكري.

وأوضح فرحان أن بان كى مون لم يكن على علم بعملية الاجتياح البري قبل حدوثها .