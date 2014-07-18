بالصور.. مظاهرة في إسرائيل ضد الحرب على غزة.. والشرطة تعتقل 30 شخصًا

تظاهر العشرات من “فلسطينيي 48″ إلى جانب بعد العناصر الإسرائيلية اليسارية، في حيفا ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانطلقت المظاهرة من حي عباس العربي متوجه لمنطقة وادي النسناس إلا ان قوات الشرطة والقوات الخاصة (الياسام) منعت استمرارها، واشتبكت معها، وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 30 متظاهرًا.

وكان رئيس بلدية حيفا قد أعلن صباح اليوم أنه لن يسمح بالتظاهرة وطلب الشرطة بمنع العرب من التظاهر، وقالت الناشطة الفلسطينية، جنان عبده، التي شاركت في المظاهرة في تصريح لوكالة أنباء ONA من حيفا إن “أجواء تحريضية رافقت ما قبل التظاهرة فكان راديو حيفا بث محادثة صباحية سمحت للناس بالتعليق وكانت مليئة بالعنصرية والتحريض”.