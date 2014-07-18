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“تويتر” تغلق الصفحة الرسمية لكتائب “القسام”

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كتائب القسام

كتائب القسام

قام موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، الجمعة، باغلاق الصفحة الرسمية لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس بفلسطين.

ويظهر على الصفحة عبارة ” هذا الحساب تم وقفه”.

يذكر ان مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، وافق على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

 

 

"تويتر" قبائل القسام

“تويتر”كتائب القسام

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