تقرير إسرائيلى:رئيس هيئة أركان حماس فقد أطرافه ويقود العمليات من على كرسى متحرك

نشر موقع صوت الغد الفلسطينى، عن القناة العبرية العاشرة، تقريرًا عن محمد ضيف، قائد عمليات حماس، ضد القوات الإسرائيلية.

وأوضح التقرير، أن ضيف، نجا من 4 محاولات لاغتياله،كان أخرها 2004، كما أنه فقد أطرافه ويدير العمليات من على كرسي متحرك، بالإضافة إلى معاناته لمشاكل بالسمع.

وكشف التقرير، أن محمد ضيف، هو هدف إسرائيل الأول منذ سنوات، حيث تسعى إسرائيل لتصفيته، مشيرًا إلى أن محمد ضيف هو أهم شخصية فى قطاع غزة، ولا يستطيع أحد أن يرفض أوامره خصوصًا مشعل وهنية، وأضاف التقرير أن ضيف هو قائد عمليات حماس ضد إسرائيل منذ 11 يومًا.