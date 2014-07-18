اختطاف فلاح بعد التعدي عليه بالضرب بقرية بالمنيا‎

قام ثلاثة أشخاص باختطاف فلاح ،والتعدي عليه بالضرب بقرية سيلة الغربية التابعة لدائرة مركز مطاي، شمال محافظة المنيا .

وتلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ،يفيد بوصول بلاغ إلي مركز شرطة مغاغة من “ نور علي أبو بكر عويضه ” 46 سنه فلاح ،ومقيم بقرية سيله الغربية ،ويتضمن البلاغ قيام كل من” علي صابر عايد محمد” 41 سنه و” محمد صابر عايد محمد” وشهرته “وليد صابر” 32 سنه حاصل علي دبلوم “محمد أبو الليل وهيب أبو الليل ” 28 سنه حاصل علي دبلوم ،ومقيمون بقرية مرزوق التابعة لمركز مطاي .

وقاموا باختطافه داخل سيارة ،وذلك أثناء توجهه لقضاء بعض مستلزماته والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باشتباه كسر بالكوع الأيمن وسحجات بالوجه والعضد الأيسر ،وعلل ذلك لسابقة وجود خلافات بين المشكو في حقهم وأبناء عمومته .

وتم تحرير المحضر اللازم برقم ” 6283 جنح ” مركز شرطة مطاي ،وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة .