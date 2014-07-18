بالصور..اقبال على اختبارات احدى الشركات السعودية ومد فترة الاختبارات بسوهاج‎

اعلن محمد الدكرونى وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة سوهاج، عن مد فترة تواجد لجنة اختبارات اختيار 3 الاف عامل من ابناء سوهاج للعمل باحدى الشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية حتى الانتهاء من اختبار كل المتقدمين للعمل بالشركة، وذلك بمركز التدريب المهنى التابع لمديرية القوى العاملة بمدينة سوهاج وقال لوكالة اونا ان فرص العمل المطلوبة تضمنت مزايا تأمينية وصحية، بجانب توافر السكن، والمواصلات من محل الإقامة إلي مكان العمل.

وأشار إلي أن المهن المطلوبة تضمنت حداد ونجار مسلح، وعمال بناء، ومبيض محارة، ونقاش ومبلط، علي ألا يزيد السن علي 40 سنة، والعامل العادي لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح الدكرونى ان الاختبارات سوف تستمر حتى انتهاء الاعداد المتقدمة من ابناء المحافظة.

وتابع وكيل الوزارة أن اللجنة المكلفة بالاختيار من قبل الشركة الطالبة للعمالة تقوم بالاختبار العملي للمتقدمين في مركز التدريب المهني التابع للمديرية، وبصرف النظر عن المهن المدونه ببطاقة الرقم القومي للمتقدمين للاختبار، حيث أن المديرية سوف تقوم بمعاونتهم علي تغير المهنة بعد النجاح في الاختبار العملي.

وأكد محمد الدكرونى وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أن المديرية لا تقوم بتلقي أية رسوم من المتقدمين علي هذه الخدمة حيث أنها تقدم مجانا، وذلك انطلاقا من دورها في توفير فرص العمل داخليا وخارجيا.