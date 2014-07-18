بدء جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيرته الإيطالية

بدأت مساء اليوم الجمعة جلسة المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكرى ووزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجيريني التى تزور القاهرة حاليًا.

وتأتى المباحثات فى إطار سلسلة من الاتصالات المكثفة التى تقوم بها مصر لضمان التوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار يحقن دماء المدنيين الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين من خلال تنفيذ المبادرة المصرية وكذا حرص المجتمع الدولى والدول الاوروبية على التعرف على الرؤية المصرية لتحقيق التهدئة ودعم المبادرة المصرية.

ويعقد الوزيران فى زقت لاحق اليوم اليوم مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الخارجية.

وكانت وزير خارجية إيطاليا ـ التي تتولى بلادها حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ـ قد قامت خلال اليومين الماضيين بجولة فى الشرق الأوسط من أجل السعى نحو تحقيق هدنة فورية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

أ ش أ