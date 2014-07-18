بالصور..فلسطينيون يحولون آثار الحرب على غزة للوحات فنية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لشبان فلسطينيين حولوا غبار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى لوحات فنية.

وفي تصفح لبعض هذه الصور تظهر رسمة على غبار غارة شنت على قطاع غزة فيها شيخ كبير السن يتأمل فيما يجري داخل القطاع، فيما صورة أخرى تظهر علامة النصر، وثالثة لمرأة ترتدي الكوفية الفلسطينية.

بلال خالد أحد المصورين من قطاع غزة شاب في العشرينيات من عمره، التقط صوراً لغارات إسرائيلية على القطاع، وأراد من خلالها أن ينقل صورة مغايرة للعالم عن قطاع غزة، مفادها أن “القطاع يحب السلام ويحب الحياة رغم الآلام”.

ومنذ 12 يوماً بدأت إسرائيل حرباً على قطاع غزة أدت حتى اللحظة إلى مقتل أكثر من 265 فلسطينياً وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

فيما بدأ نحو 70 ألف جندي إسرائيلي عملية عسكرية برية من ثلاثة محاور للقطاع، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها من أجل “تدمير الأنفاق”.