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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة لأول مرة منذ فترة طويلة 0.40 نقطة بنسبة 9.76% لتسجل 4.50 دولار.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 0.06 نقطة بنسبة 1.24% لتسجل 5.18 دولار.

وكان أعلى مستوى للشهادات عند 5.22 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4.52 دولار.

واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند 0.89 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها عند 0.87 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 0.86 دولار، كما استقرت أيضًا شهادات ايداع أوراسكوم للانشاءات عند 40.00 دولار.

أ ش أ

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