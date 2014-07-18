بالصور..مراهقة تتزوج أشهر “سفاح” فى كاليفورنيا

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن فتاة أميركية أخبرت عائلتها بزواجها من ريتاشرد مانسن، أشهر قاتل بالولايات المتحدة خلال فترة الستينيات، والذي يكبرها بـ50 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن أفتون بورتون، التي تبلغ من العمر 26 عامًا، اكتسبت شهرة النجوم بعد أن أخبرت عائلتها بالعلاقة التي تربطها بـمانسن، منذ أن كان سجيناً بإحد سجون كاليفورنيا، وكان عمرها وقتئذ 18 عامًا، مشيرة إلى أن الفتاة اعترفت بأنها كانت تزوره بالسجن سرًا.

وأردفت أن الفتاة أخبرت أبيها بأنها ستتزوج من مانسن الذي أطلق عليه البعض اسم سفاح كاليفورنيا، وهو ما اعترض عليه الأب بشدة، فقرر هو والأم الامتناع عن حضور الزفاف.