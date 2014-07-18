تعيين 20 ألف مدرس قبل بداية العام الدراسي

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستقوم بتعيين حوالى 20 ألف مدرس خلال الفترة القادمة وقبل بدابة العام الدراسى.

وأضاف «أبوالنصر» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» حول تظاهر العمالة المؤقتة وخريجى كليات التربية واتهامهم الوزارة بعمل مسابقات وهمية: «إن هناك بالفعل نية لدى الوزارة لتعيين عدد من المدرسين وفق احتياجاها، والمسابقة ليست وهمية، لكننا لم نحدد موعد المسابقة بل نشرنا شروط التعيين تمهيدا للإعلان عن المسابقة»، لافتاً إلى إن بعض المواقع الإخبارية تسببت في إشاعة الفوضى والقلق بين المدرسين الراغبين في الحصول على وظائف في الوزارة عن طريق نشر أخبار كاذبة عن مواعيد التقدم.

وكشف أن الوزارة ستحدد موعد التقديم بعد حصر العجز في كل المحافظات، حيث تتبقى 3 محافظات لم تسلم كشوفا بالعجز لديها، مشيرًا إلى أنه بعد حصر العجز سيتم توجيه خطاب للتنظيم والإدارة لاعتماد الدرجات الوظيفية للمدرسين ثم توجيه خطاب آخر لوزارة المالية لتوفير الاعتماد المالى للرواتب. وتابع «أبوالنصر» أن عدد الوظائف المتاحة لسد العجز لن يقل عن 20 ألف مدرس في جميع المحافظات، موضحًا أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التقديم للمسابقة قبل بداية العام الدراسى في سبتمبر المقبل.