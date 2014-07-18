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العراق يستدعي سفيره من الأردن لـ”التشاور”

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العراق يستدعي سفيره من الأردن لـ”التشاور” العراق يستدعي سفيره من الأردن لـ”التشاور”

وزارة الخارجية العراقية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة عن استدعاء السفير العراقي من العاصمة الأردنية عمان لـ”التشاور”.

وذكرت قناة “السومرية نيوز” العراقية ان الوزارة قالت في بيان مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني إن “العراق قرر استدعاء سفيره من العاصمة الاردنية عمان للتشاور”.

وكانت العاصمة الأردنية عمان استضافت الاربعاء الماضي، مؤتمر “القوى الوطنية العراقية والعشائر غير المنخرطة في العملية السياسية في العراق”.

وانتقد اعضاء في مجلس النواب العراقي سماح السلطات الاردنية باستضافة هذا المؤتمر، معتبرين اياه استهدافا للعملية السياسية في العراق ولكافة المكونات، فيما طالبوا العراقية بموقف حازم.

يشار الى أن العلاقات العراقية الأردنية تتراوح بين شد وجذب بعد أن كانت وثيقة في عهد النظام السابق، وفيما يحاول العراق طمأنة الأردنيين بسعيه للحفاظ على مستوى جيد من العلاقات عبر طرق مختلفة بينها تزويده إياه بالنفط بأسعار تفضيلية وسعيه لتصدير النفط أيضا عبر أراضيه، تبرز بين الحين والاخر مشاكل بين البلدين فتعود العلاقات إلى التوتر، كما فعلت زيارة رئيس الحكومة السابق في الأردن معروف البخيت إلى إقليم كردستان العام الماضي، والتي اعتبرتها بغداد مؤشرا سلبيا على حال العلاقات.

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