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القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن بالفيوم

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القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن بالفيوم القبض على مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن بالفيوم

صورة للمتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من كشف غموض سرقات المساكن بدائرة مدينة الفيوم، وتبين أن وراءها مسجل خطر.

كانت مباحث قسم الفيوم قد ألقت القبض على “هشام إبراهيم عويس ـ 25 سنة – عاطل” مقيم بكيمان فارس مسجل شقي خطر، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه سرقه بعض الشقق السكنية، وأرشد عن المسروقات التى تم ضبطها بحوزته، “لاب توب – 2 طبنجة إحداها مرخصة لأحد المواطنين، والأخرى مسدس صوت تم تعديلها، ومشغولات ذهبية خاصة بأحد المواطنين”.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 22363 إدارى، وأحيل إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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