“سرايا القدس” تواصل قصفها الصاروخي للعمق الإسرائيلى

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، عن مواصلة ضرب العمق الصهيونية برشقات صاروخية متنوعة، في إطار معركة البنيان المرصوص المتواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي.

وخاضت السرايا فجراً اشتباكات مسلحة وعنيفة مع قوات صهيونية خاصة وأمطرتها بالهاون شمال بيت حانون وشرق خان يونس، واعترف العدو بمقتل احد جنوده واصابة 5 آخرين.

وجاء القصف الصاروخي لسرايا القدس لهذا اليوم على النحو التالي، قصف اسدود بـ4 صواريخ جراد، و قصف تجمع للآليات الصهيونية شرق رفح بصواريخ 107، واستهداف قوة صهيونية خاصة شرق خان يونس بـ15 قذيفة هاون، وقصف كيسوفيم بـ3 صواريخ 107، قصف نتيفوت بصاروخي جراد، ”مشترك” سرايا القدس وكتائب القسام تقصفان عسقلان بـ7 صواريخ جراد، قصف تجمع للأليات الصهيونية قرب صوفا بقذيفتي هاون عيار 120 ملم، وقصف جنوب كيسوفيم بـ3 قذائف هاون، وقصف موقع دوغيت وبئيري بـ4 صواريخ 107، وقصف موقع ميغن بـ3 قذائف هاون، وقصف كيسوفيم وموقع الكاميرا بـ13 صاروخ 107 و3 قذائف هاون، وقصف موقع الكاميرا بـ5 صواريخ 107 وقذيفتي هاون، وقصف موقع العين الثالثة بـ5 صواريخ 107.

يذكر ان مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، وافق على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.