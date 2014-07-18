نجمات بَدون كالدُمى في فساتين الأميرات!

لقد شهدت الموضة العالمية تياراً جديداً، اتّجه إلى قصص الطفولة المتعلّقة بالأميرات والملكات، حيث تبناه عدد كبير من دور الأزياء. قدّم هذا التيّار تصميمات مستوحاة من فساتين الأميرات الخياليّة، كانت الأجمل في الموضة منذ فترة، لما فيها من أنوثة وروعة. وعلى ما يبدو، فإنّ التصميمات قد أعجبت النجمات حول العالم، خصوصاً النجمات العربيات، حيث رأيناهنّ يعتمدنها في عدد من إطلالاتهنّ مؤخّراً.

أقمشة مُرهفة وناعمة كالتول والدانتيل والشيفون، وألوان زاهية تنوّعت بين الزهريّ الفاتح والداكن والأبيض أو الرمادي الهادئ، وقصّات أنثوية حدّدت الخصر وأبرزته بطريقة مميّزة، مع تنانير كبيرة ومنفوخة، هي أبرز مميّزات الفساتين التي اختارتها النجمات.

فقد رأينا ميريام فارس وقد ارتدت فستاناً من الدانتيل الأبيض، من تصميم مصمّمها المفضّل Rami Kadi لدورها في مسلسل "إتهام"، مع حذاء باللون الزهري، من تصميم Charlotte Olympia، بينما اختارت هيفا وهبي فستاناً من التول الأبيض، له ذيل طويل وكشاكش متعدّدة، من تصميم Charbel Zoe. أمّا نانسي فقد بدت غاية في النعومة، في إحدى حفلاتها، مؤخّراً، حيث ارتدت فستاناً من التول الزهريّ، من تصميم Zuahir Murad. واختارت بطلة مسلسل "دلع البنات"، الممثلة كندة علوش، فستاناً مميزاً باللون الرمادي الفاتح، مُزيّناً بالورود، لإحدى جلسات التصوير، وقد بدت كالأميرة بالفعل. ومثل كندة فعلت زميلتها في المسلسل مي عز الدين، مع إضافة لمسة عصرية إلى فستانها الرسميّ، عن طريق ارتداء جاكيت من الجينز. مايا دياب ارتدت هذه الصيحة على طريقتها الخاصّة، حيث اختارت تنّورة من التول الزهريّ، مع توب من الدانتيل الزهريّ أيضاً وبأكتاف كبيرة، لإضافة تمرّدها المعتاد إلى الإطلالة. وقد رأينا شيرين على المسرح بفستان ناعم باللون الزهريّ، ومن قماش التول، حيث ذكّرنا بفساتين أميرات Disney. سيرين عبد النور اختارت فستاناً ملكيّاً رائعاً على السجّادة الحمراء، يجمع بين اللونين الرمادي والزهري، وهو من قماش التول. شذى حسون اختارته باللون الأسود، مع ورود بيضاء، من توقيع dOscar e la Renta، فيما بدت نادين نجيم رائعة، خلال جلسة تصوير، وهي ترتدي فستان الأميرات الأبيض.

إطلالة مَن تفضلين بفستان الأميرة؟ ومن برأيك ناسبتها هذه الصيحة وارتدتها بأفضل طريقة؟

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