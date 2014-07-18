سيتي ماكس تطلق مجموعتها الخاصة برمضان

بيروت- هلا جرجورة

أطلقت "سيتي ماكس" Citymax مجموعتها الجديدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقد استوحت هذه المجموعة من عروض أزياء كل من "ألبيرتا فيرتي" Alberta Ferretti و"برابل غورونغ" Prabal Gurung، مستحدمة أقمشة رائعة مثل الشيفون والحرير المُطرز، على فساتين صيفية وقمصان مميزة، مع طبعات تنوعت بين الورود أو الخطوط العريضة الرائجة جداً هذا الموسم. وبألوان غنيّة استوحتها من ألوان المجوهرات الرائعة تنوعت بين الأخضر، الأزرق، بالإضافة للألوان المعدنية كالفضي والذهبي. كما للرجل أيضاً حصته من الموضة حيث صمّمت له مجموعة خاصة من القمصان المصنوعة من قماش اللينين الذي يعطي من يرتديه شعوراً بالانتعاش، وأيضاً جاكيتات البليزر الأنيقة، وتوبات البولو التي تجمع بين العصرية والكلاسيكية. وللأطفال ايضاً مجموعة من الملابس المرحة والملونة والمراهقين كذلك سيجدون خيارات واسعة من التصميات المبتكرة العصرية التي ستناسب اذواقهم الصعبة.

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