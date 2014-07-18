مدرب زيوريخ: كهربا رغم مشاكله فهو مكسب ضخم لجراسهوبرز

حذر أورس ماير المدير الفني لفريق زيوريخ من خطورة محمود عبد المنعم "كهربا" المحترف المصري في جراسهوبرز قبل مواجهة الفريقين بافتتاح الدوري السويسري يوم 20 يوليو الجاري.

وانتقل كهربا بعد فسخ تعاقده مع لوزيرن إلى جراسهوبرز الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وقال ماير لصحيفة (تاجز إنزيجر) السويسرية: "كهربا من المكاسب الضخمة لجراسهوبرز في خط الوسط".

وأضاف "كان لديه مشكلة سلوك في لوزيرن والعلاقات الشخصية لم تكن على ما يرام".

وأتم "ولكنه كان من أفضل لاعبي الوسط قبل فسخ تعاقده مع لوزيرن".

كهربا فسخ تعاقده وهو هداف فريقه بسبعة أهداف وصناعة واحدة خلال 16 مباراة لعبها.