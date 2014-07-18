تعرف على أبرز مواعيد مباريات شيكابالا مع لشبونة

يستعد النجم المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح سبورتنج لشبونة لانطلاق موسمه مع فريقه بعد ستة أشهر قضاها في الإعداد الفني .. ويعرض FilGoal.com مواعيد أبرز مبارياته.

شيكابالا أصبح أحد أوراق ماركو سيلفا المدير الفني للشبونة في الموسم المقبل بحسب التقارير البرتغالية، وبخلاف المسابقات المحلية سيلعب في دوري أبطال أوروبا.

ويعرض FilGoal.com برنامج لشبونة وأبرز مواعيد مبارياته التي من المنتظر ظهور شيكابالا فيها:

- تنطلق دورة "كأس لشبونة" وهي البطولة الرسمية الأولى يوم 18 وتنتهي يوم 20 في حالة فوز فريقه على بليننسيش.

- يسافر الفريق هولندا يوم 22 لخوض معسكر الإعداد على أن يعود في 30 يوليو الجاري.

- يلعب سبورتنج لشبونة مباراة ودية هامة تسمى "التقديم للجمهور" يوم 1 أغسطس، والتي تعتبر بمثابة تعريف الجمهور بالفريق واللاعبين الجدد .. بالطبع شيكابالا سيكون له دورا فيها.

- في اليوم الثاني من أغسطس يسافر لشبونة للإسكندرية حيث مواجهة الاتحاد السكندري يوم الرابع من الشهر نفسه في احتفال زعيم الثغر بمرور 100 عام على إنشائه بحضور شيكابالا ورفاقه.

- ثم يعود لشبونة لمواجهة ودية يوم السابع من أغسطس أمام ميتلاند، بعد ذلك يتم تكوين فريق من فريقي لشبونة A و B لخوض دورة ديبورتيفو لاكرونا الودية.

- الإعداد للموسم الجديد انتهى، ويبدأ الدوري البرتغالي بمواجهة أكاديميكا يوم 17 أغسطس خارج الملعب.

- وأول مباراة ستكون على ملعب خوزيه ألفادي معقل سبورتنج يوم 24 أغسطس أمام أروكا.

- الجولة الثالثة ستكون قمة مبكرة أمام بنفيكا على ملعب النور (دربي لشبونة)، وربما يكون ثاني مواجهة في الموسم إذ ربما يلتقيان في نهائي كأس لشبونة.

- يلتقي شيكابالا ورفاقه بالجولة الخامسة مع جيل فيسنتي الذي يضم الثنائي المصري مروان محسن وحسام حسن يوم 21 سبتمبر.

- أما مواجهة المصريين بفريق ناسيونال ماديرا تأتي بالجولة 14 والذي يضم علي غزال، صالح جمعة، محمود عزت، وعلي فتحي مؤخرا.