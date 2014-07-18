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«يديعوت أحرنوت»: مدرعة إسرائيلية قصفت مبنى فلسطينى وقتلت 3 من سكان قطاع غزة

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«يديعوت أحرنوت»: مدرعة إسرائيلية قصفت مبنى فلسطينى وقتلت 3 من سكان قطاع غزة «يديعوت أحرنوت»: مدرعة إسرائيلية قصفت مبنى فلسطينى وقتلت 3 من سكان قطاع غزة

أرشيفية

 

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن قوة مدرعة إسرائيلية قصفت مبنى فلسطيني شمال قطاع غزة.

وأضاف الموقع، في نبأ عاجل إن 3 فلسطينيين قتلوا نتيجة قصف المبنى، وقال إن الجنود الإسرائيليين اكتشفت في المبنى بعد قصفه مخزنًا للأسلحة به صواريخ مضادة للدبابات.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

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