الخارجية: توافق بين القاهرة وباريس على أهمية المبادرة المصرية بشأن غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الجمعة، ان هناك توافق بين مصر وفرنسا على اهمية المبادرة التى طرحتها مصر فيما يتعلق بالوضع فى قطاع غزة وعلى اهمية تفعيلها لحماية ارواح الابرياء.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكرى مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس بعد جلسة مباحثاتهما التى عقدت بالقاهرة اليوم.

وأضاف وزير الخارجية ان هناك توافق ايضا بين القاهرة وباريس على ضرورة ان يؤدى وقف اطلاق النار الى استقرار الاوضاع فى قطاع غزة وتطبيع حياة المواطنين فى القطاع.- مشيرة الى ان المبادرة المصرية تعد ارضية سليمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح شكرى ان مباحثاته مع نظيره الفرنسى تطرقت ايضا الى الاوضاع الحالية فى ليبيا وخطورتها الى جانب الازمة السورية والوضع فى العراق، حيث تم الاتفاق على استمرار التعاون بين مصر وفرنسا سواء على الصعبد السياسى او الامنى حيال هذه القضايا..مؤكدا توافق الرؤي بين الجانبين حيال كافة المسائل.

واشار وزير الخارجية الى ان اللقاء مع نظيره الفرنسى كان فرصة لعرض الاوضاع المرتبطة بالاستحقاقات السياسية الثلاثة التى اعقبت ثورة الثلاثين من يونيو وكان هناك تفهم من الجانب الفرنسى لما تقوم به مصر لوضع اسس قوية لدولة مستقرة من اجل الانطلاق نحو المستقبل الذى يلبى طموحات الشعب المصرى.

ووصف شكرى العلاقات المصرية الفرنسية بالوطيدة فى مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والسياسة والثقافية، مرحبا بزيارة لوران فابيوس الى مصر لاسيما على ضوء حرص الجانبين على توطيد وتوثيق وتدعيم العلاقات خلال المرحلة القادمة فى شتى المجالات.

وأعلن وزير الخارجية عن اعتزام الجانبين توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال ايجاد مجالات جديدة لهذا النوع من التعاون والتبادل الاقتصادى.. مشيرا الى ان الفترة القادمة ستشهد عددا من الزيارات المتبادلة بين الطرفين لاستكشاف فرص التعاون.

وقال وزير الخارجية اننا نتطلع الى استكرار التعاون المثمر بين مصر وفرنسا وبين مصر وباقى الدول الاوروبية من اجل تحقيق اهداف مصر فيما يتعلق بالتنمية والتقدم.