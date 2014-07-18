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إصابة 3 جنود إسرائيليين عقب استهداف دبابة في شمالي قطاع غزة

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إصابة 3 جنود إسرائيليين عقب استهداف دبابة في شمالي قطاع غزة إصابة 3 جنود إسرائيليين عقب استهداف دبابة في شمالي قطاع غزة

 

قوات الاحتلال – أرشيفية

قال مراسل الشؤون العسكرية للقناة العبرية العاشرة “الون بن دافيد”،بحسب ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية، إن آلية عسكرية إسرائيلية تعرضت لإطلاق صاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة عصر الجمعة، مما أدى لإصابة 3 جود بجراح طفيفة، على حد قوله.

وبذلك يرتفع عدد الجنود المصابين منذ بدء العملية البرية لجيش الاحتلال إلى ثمانية أحدهم بصورة خطيرة، بينما قتل جندي من وحدة الناحال الليلة الماضية بنيران قناصة شمالي القطاع .

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

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