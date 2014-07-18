إمام المسجد الحرام يدعو إلى استغلال العشر الأواخر من رمضان

دعا إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد المسلمين إلى استغلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الكريم وتحري ليلة القدر والتقرب إلى الله بالعمل الصالح والاجتهاد فى العبادة.

وقال فى خطبة الجمعة اليوم إننا في خواتيم هذا الشهر الكريم وفي أفضل لياليه وأيامه العشرة الأخيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد من الطاعة والعبادة والجد، وكان يحيى ليله ويوقظ أهله ويشد المأزر ويجتهد في العبادة.

ودعا إلى اجتناب والحذر مما يحبط الأعمال ويأكل الحسنات من الحسد والرياء والسمعة والغيبة والنميمة والظلم والكبر والعجب وأكل الحرام وتقطيع الأرحام والإسراف في المأكل والمشرب والانهماك في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بما لا يفيد.

وكان قاصدوا بيت الله الحرام قد أدوا اليوم صلاة أول جمعة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام، في ظل الإمكانات الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة شخصية من الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة .

وشهد الحرم المكي توافدا كبيرا من المصلين والمعتمرين منذ الساعات الأولى من هذا اليوم وامتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين وامتدت صفوف المصلين إلى أحياء المنطقة المركزية والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.

> وبدأت جميع الأجهزة الحكومية والأهلية فى تنفيذ خططها التشغيلية للعشر الاواخر والتي تركز فيها على تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام وتسهيل كل ما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة وحتى يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين .

وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأدوار التي استفاد منها قاصدو بيت الله الحرام في توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث شملت الأدوار الأرضي والأول والأول ميزانين والثاني والثاني ميزانين من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية، لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها التي تستوعب أكثر من 625 ألف مصل، إضافة إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين وتجهيز دورات المياه والمواضئ الجديدة ضمن مشروع التوسعة ليصل العدد الإجمالي لدورات المياه والمواضئ التي تخدم المسجد الحرام والساحات المحيطة به إلى 9 الاف و750 وحدة مع توفير مشارب مياه مبردة داخل مبنى التوسعة وفي الساحات الخارجية وتشغيل السلالم الكهربائية لخدمة الحركة الرأسية ما بين أدوار مبنى التوسعة بعدد يصل إلى 177 سلما كهربائيا و22 مصعدا وكذلك السلالم الكهربائية التي تخدم دورات المياه بدور القبو أسفل الساحات وتشغيل نظام التكييف والإنارة ونظام الصوت والمراقبة التلفزيونية وأنظمة مكافحة الحريق .

أ ش أ