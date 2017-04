بيونسيه تتصدّر لائحة جوائز "إم تي في" بـ8 ترشيحات

تصدّرت النجمة العالمية Beyonce ترشيحات جوائز "MTV " الموسيقية بـ8 ترشيحات.

وقد تنوّعت هذه الترشيحات الـ8 بين أفضل فيديو لهذا العام، عن فيديو أغنية " Drunk in Love"، وأفضل تعاون مع زوجها Jay Z عن نفس الأغنية، كما ترشّحت أغنية " Pretty Hurts" لجوائز أفضل إخراج وأفضل مونتاج، إضافة إلى أفضل أغنية تحمل رسالة اجتماعية.

وقد حلّ في المرتبة الثانية للترشيحات النجم العالمي Eminem والنجمة Iggy Azalea بـ7 ترشيحات.

أمّا Pharrell Williams فهو النجم الوحيد المرشّح لأهمّ جائزة في الحفل، ويتنافس عليها مع النجمات: Beyonce وAzalea وMiley Cyrus وSia.

وهذه لائحة بأسماء المرشّحين للفوز بأهمّ جوائز "MTV " الموسيقيّة:

Video of the Year

Beyoncé & Jay Z : "Drunk In Love"

Iggy Azalea & Charli XCX : "Fancy"

Miley Cyrus: "Wrecking Ball"

Pharrell Williams: "Happy"

Sia: "Chandelier"

Best Hip-Hop Video

Childish Gambino: "3005"

Drake & Majid Jordan: "Hold On We're Going Home"

Eminem: "Berzerk"

Kanye West: "Black Skinhead"

Wiz Khalifa: "We Dem Boyz"

Best Male Video

Ed Sheeran & Pharrell Williams: "Sing"

Eminem & Rihanna: "The Monster"

John Legend: "All of Me"

Pharrell Williams: "Happy"

Sam Smith: "Stay With Me"

Best Female Video

Ariana Grande & Iggy Azalea: "Problem"

Beyoncé: "Partition"

Iggy Azalea & Charli XCX: "Fancy"

Katy Perry & Juicy J: "Dark Horse"

Lorde: :Royals"

Best Pop Video

Ariana Grande & Iggy Azalea: "Problem"

Avicii & Aloe Blacc: "Wake Me Up"

Iggy Azalea & Charli XCX: "Fancy"

Jason Derulo & 2 Chainz: "Talk Dirty"

Pharrell Williams: "Happy"

Best Rock Video

Arctic Monkeys: "Do I Wanna Know?"

Black Keys: "Fever"

Imagine Dragons: "Demons"

Linkin Park" "Until It's Gone"

Lorde: "Royals"

Best Collaboration

Ariana Grande & Iggy Azalea: "Problem"

Beyoncé ft.& Jay Z: "Drunk In Love"

Chris Brown & Lil Wayne and Tyga: "Loyal"

Eminem & Rihanna: "The Monster"

Katy Perry & Juicy J:" 'Dar k Horse"

Pitbull ft. Kesha: "Timber"

Best Editing

Beyoncé: "Pretty Hurts"

Eminem: "Rap God"

Fitz and the Tantrums: "The Walker"

MGMT: "Your Life is a Lie"

Zedd ft. Hayley Williams: "Stay the Night"



Best Direction



Beyoncé: "Pretty Hurts"

DJ Snake & Lil Jon: "Turn Down For What"

Eminem & Rihanna: "The Monster"

Miley Cyrus: "Wrecking Ball"

OK Go" The Writing's On The Wall

