هذه هي المشاهد المحذوفة من "القربان"

الرّقابة هذا العام أرهقت المسلسل الاجتماعي "القربان" بعد أن قامت بحذف مشاهد كثيرة ينتقد فيها الكاتب القضاء السّوري ويعرّيه، كذلك ينتقد حزب البعث، ويغوص بتفاصيل الظّلم الأخرى التي أدّت للأحداث الدّامية التي تشهدها سوريا اليوم.

وحصلت "سيدتي نت" على مجموعة من المشاهد المحذوفة من العمل، ومن أبرزها مشهد يبدأ بجملة "أمّة عربيّة واحدة ذات رسالةٍ خالدة" ويبدو أنّ هذه الجملة أزعجت القنوات السّوريّة العارضة للعمل لأنّها تنتقد شعارات حزب البعث السوري، وبالتالي حذفت المشهد بأكمله من الحلقة 15، وحسب تسريبات كاتب العمل رامي كوسا تضمّن المشهد حوار على لسان أحد الشّخصيات يقول فيه "من وقت كنّا بالمدرسة ونحنا عم نردد هالشعار بشكل قطيعي بدون ما نفكّر فيه.. منكبر.. وبيكبر معنا.. وبيكبر علينا.. وبيعمينا".

وأيضاً هناك مشهد آخر تم حذفه رقابياً من الحلقة 12 بسبب كلمة "حرية"، التي كُتبت بالخط العريض على الحائط الذي يجلس خلفه أحد الممثّلين، كذلك يتضمّن المشهد المحذوف طريقة التعاطي القمعيّة مع كل ما يتعلّق بالشؤون السياسيّة بسوريا.. والاعتقالات العشوائية لأشخاص أبرياء، ومعاناة السّجناء بالمعتقلات.

ومن الحلقة 10، تم حذف مشهد ينتقد فساد القضاء السوري الذي يُسقط تهمة الاغتصاب عن الجان،ي سيّما أنّ العمل يتناول موضوع الاغتصاب عن طريق قصة "ريما"، وجاء في المشهد المحذوف الحوار التالي "هاد القانون اللي بدّو ياخدلي حقّ بنتي..؟ هاي الدّولة اللي بدها تحمينا..؟ هاد القضاء اللي شادّين ضهرنا فيه...؟ لك أنتو لازم تخجلو من حالكن.. لازم تحطّو راسكن بالتّراب.. أنتو مجرمين أكتر من اللي الكلب يلي اعتدى على بنتي".

وهناك عدد كبير من المشاهد أيضاً تمّ حذفها عند عرض العمل، وعبر مواقع التّواصل الاجتماعي انتقد متابعي العمل حذف عدد كبير من المشاهد وقال أحدهم متهكّماً "كأنو المشاهد المحذوفة من مسلسل القربان ..صارت كتيرة لدرجة انو بينعمل منها مسلسل لحالو؟".

وفي تعليقه على حذف المشاهد قال مخرج "القربان" علاء الدّين كوكش في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، "مشكلتي قديمة جدّاُ مع الرّقابة، وللأسف الرّقابة على الاعمال الفنيّة موجودة في كل زمان ومكان، الرّقيب يجب ان يكون ذوّاق ذو ثقافة عالية وصدر رحب يستوعب النّقد، ولكن للأسف القائمين على الأعمال الرّقابيّة في سوريا هم "شرطة" أكثر من كونهم أدباء ومثقّفين".

وأضاف المخرج السّوري كوكش "الفن له دور بنّاء في نقد الظّواهر السّلبيّة في المجتمع والحياة، وإن سلبناه هذا الدّور لم يعد له أي قيمة أو رسالة".

يشار إلى أنّ مسلسل "القربان" يتناول الحياة في سوريا عام 2010 أي قبل الاحداث الدّامية بعام واحد، وهو من بطولة سامر اسماعيل، أمل عرفة، رشيد عسّاف، فايز قزق، ندين تحسين بك.